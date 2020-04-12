世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus），公開點名遭台灣攻擊，更在記者會上大罵3分鐘，引起公憤，網紅阿滴等人也募資將在《紐約時報》刊登廣告回擊。昨（11）日公開信初版草稿曝光，遭質疑方向與一開始的說法有些出入，對此阿滴也道歉，並採納網友意見與批評，更改公開信內容。

紐約時報公開信第一版文案發出後，不到一天，阿滴等人又完成第二版。阿滴表示，這次準備兩個版本，一個溫和、一個堅定，邀請大家一同投票，決定要使用哪一版，投票至今晚9點截止。

阿滴也向大家致歉，表示在第一版文案中，接受到的任務是將團隊撰寫的中文公開信翻譯成英文，因時間緊迫，最後產出的翻譯並不夠仔細斟酌文字即語句，也不應以「代表台灣」立場書寫，這個集資專案頂多只能代表有參與集資的朋友們的聲音。

雖然阿滴一開始只是抱著幫忙翻譯的心態加入，但在過程中，越來越清楚這個角色必須背負的責任。阿滴說，為更正錯誤，團隊找來深諳國際關係的專家共筆，把各處網友的建議與批評消化後，大幅度改寫了公開信，也就是現在的這兩個版本。

對於第二版文案，大家若有任何意見，阿滴說，除投票也可以多參與問卷填寫，每一個問卷都看過並且跟團隊討論，最後強調，本次發起團隊的成員、平台都不會收取費用，之後定會公布專案帳目。

(中時電子報)