八大綜合台節目《WTO姐妹會》聊各國需要等到「天荒地老」的事情，來賓班傑提及自己在美國急診時因為等待險喪命經驗，他說，那次因盲腸出血呈現危急狀態，抵達醫院急診室後，苦等三個半小時才看了護士，護士初步檢查後，竟又過了兩小時才看到醫生，「當下醫生見狀後非常驚訝：『這個快爆了！必須趕快開刀，再遲半小時就完了！』。」一聽到醫師的評語，事態嚴重讓他嚇出一身汗。

莎莎（右）表示台灣申辦信用卡流程嚴格，至今仍沒有信用卡可以使用。

李明川透露信用卡額度用了20幾年，仍只有20萬額度。

《WTO姐妹會》每集邀請來自世界各國長期定居在台的外籍人士及新住民朋友，分享挖掘新奇趣事，這次以各國「等待」經驗為題，讓觀眾能深入了解各地文化。美國的歐陽姍說，她在台灣等了16年才成功辦了信用卡，主持人莎莎猛點頭，她說，台灣申辦信用卡流程嚴格，「以前曾經辦過幾次，但都失敗。」透露一次是在申辦要繳交工作資歷時，恰巧她剛簽到新的經紀公司，資歷不夠久，導致無法申辦，但行員卻熱情表示：「沒關係，我們認識妳！」甚至還在現場辦起影友會，沒想到隔幾天仍收到通知寫道：「工作年資不夠無法申辦。」因而至今仍沒有信用卡可以使用。

主持搭檔郭彥均笑回：「我到40歲也只有一張，而且只有五萬塊額度。」，李明川也笑透露：「我就是有很多張信用卡是從學生用到現在，從一開始只有2萬塊額度，到現在應該過了20幾年吧，仍只有20萬額度！」表示台灣金融業流程嚴格，確實是需要等待。更多精彩內容，敬請鎖定八大綜合台《WTO姐妹會》每周一到四晚間11點播出。

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(中時電子報)