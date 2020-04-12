民眾黨主席柯文哲（中）今到高雄開會，被視為為罷韓後的高雄市長補選鋪路。（柯宗緯攝）

民眾黨主席柯文哲及民眾黨立委蔡壁如今到高雄開會，對於媒體提問有關高雄市長補選一事，一概避答。（柯宗緯攝）

民眾黨主席柯文哲今到高雄開會，對於媒體提問有關高雄市長補選一事，反丟「超前部署」4個字。（柯宗緯攝）

民眾黨「國家治理學院」今（12）日在高雄舉辦地方政治研習，由於組織部召集人蔡壁如日前遷戶籍到高雄，被解讀成有意在罷韓成功後，參加高雄市長補選。對此，民眾黨主席柯文哲今面對記者提問，是否超前部署補選？他反而一臉納悶，轉頭對記者重複問「超前部署？」接著快閃離去。

柯文哲今下午近2時抵達會場，先配合飯店量測體溫入內，接著被大批媒體蜂擁堵訪，媒體問及「是來超前部署高雄市長補選嗎？」柯文哲一臉狐疑，反問記者「超前部署？」記者連忙追問，還是為罷韓而來的？開什麼會？柯P一概充耳不聞，避答敏感話題。

蔡壁如則是快步走進電梯，不發一語。與柯文哲等人搭電梯直達5樓會場。研習不對外開放，從下午2時開始上課，預計下午5時結束。

針對蔡壁如是否布局市長補選？今天受邀講課的親民黨高雄市議員吳益政表示，這還沒決定，這個議題還不存在，入籍當然是必要條件，至於選不選？那得看罷韓有沒有通過，「我所知道的是還沒有決定，要不要挺？到時候再說」。

「沒啦，我沒有要選！」吳益政也否認自己會參與補選，他重申，今天上課不是為了選舉，而是分享地方政策，對任何政黨都一樣，他希望年輕一輩要從政的人，希望具有理念、價值，不要為了占位置，也不需要占地盤，太多人再爭了，不需要。

民眾黨表示，地方政治研習舉辦期程早已訂定，從台北開跑，陸續在桃園、台中、高雄等地舉行，「與選舉完全無關」。這場研習還有民眾黨不分區立委張其祿、民眾黨黨員李佳玲、親民黨秦詩雁等人與會。

(中時 )