台灣企業甲級足球聯賽12日開踢！這是在新冠疫情之下，世界第5個續踢的足球聯賽。除此之外還有白俄羅斯、尼加拉瓜、塔吉克、蒲隆地也在踢，加上台企甲可說是現今「世界五大聯賽」，取代原本的歐洲五大聯賽(目前全數停賽)。

其中蒲隆地只剩最後3輪，尼加拉瓜剩4輪，但是白俄羅斯、塔吉克、台企甲都是在疫情中開季(關門比賽)，這是多虧台灣防疫有成。亞足聯(AFC)官網還專題介紹台企甲的全部隊伍陣容，開幕戰由北市大同對戰高市台電。

蒲隆地是東非國家，他們的強人總統恩庫倫齊扎(Pierre Nkurunziza)就是一位足球迷，他擁有自己的球隊並且會親自上場踢球，在他的統治下足球自然不會停。事實上蒲隆地至今的新冠感染者僅有5人，尼加拉瓜9人，白俄羅斯2226人，台灣388人，塔吉克零確診。其中以白俄羅斯聯賽的觀眾較多，海外仍有運彩開盤。

(中時電子報)