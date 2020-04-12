泰國清邁及清萊從3月中發生森林大火，大火肆虐至今，持續不斷蔓延，近400公頃的林地被焚毀，成千上萬的野生動物失去了家園、燒傷，甚至葬身火海，另外還造成5名警消不幸殉職。

這場森林大火最為慘重的地區，就是距離清邁市區15公里的佛教旅遊勝地素貼山 (Doi Suthep)，幾乎整座山林被火海吞噬，從社群媒體轉發的照片可以看到，許多珍稀野生動物葬身火海，更有當地民眾發現被灼傷的麝香貓 (Civet)逃到公路上，癱在地面奄奄一息。一張張野生動物慘遭火吻的影像，讓人看了相當心疼；相關單位接獲消息後也為這些動物進行救治。

麝香貓躲避火災癱在路邊喘息，令人心疼。（圖／Sukanya Ruangpratheep臉書）

事實上，泰國北部每年的2到3月，都會發生森林大火，當地的警消雖然設下「防火線」保護林地，不過今年因為氣候乾燥，造成河水乾旱發生，因此造成火勢蔓延。清邁過去就有空汙問題，這次的大火更造成泰國北部遭濃霧籠罩。

官員表示，除了因為氣候的影響，另一個造成大火的原因，就是當地的原住民卡倫族，官方稱他們輪耕放火整地、放火狩獵野味，但卡倫族反駁並非是「罪魁禍首」，還指他們才是火災的森林守護者，幫助建立防火緩衝區，「我們是森林居民，沒有人願意失去森林」。有輿論認為這是州政府擔心被批評打火不力，才試圖轉移焦點，目前泰國網民紛紛發起「拯救清邁及清萊」的活動，希望獲得國際間的關注。

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(中時電子報)