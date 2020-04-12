老翁疑似吃泡麵噎到 消防員現場指導CPR送醫 15:212020/04/12 中時 楊漢聲 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 民眾疑似吃麵噎到。（翻攝照片／楊漢聲台東傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台東市1位老翁12日中午在吃泡麵時，疑似不慎噎到，家屬發現急忙報警，消防局值班人員立即在現場指導CPR，隨後由救護車送往台東馬階醫院救治。 台東縣消防局12日中午接到民眾報案，指稱家人疑似吃麵噎到，叫不醒，呼吸有異聲，消防局值班人員立即線上指導CPR後，患者恢復意識，救護人員到場後也立即給與哈母立克法、給氧等急救處置後，於12：時42分將患者送往馬階醫院。 (中時 ) #12 #人員 #消防局 #患者 #值班 也許您會感興趣 推薦閱讀 消防栓緊鄰禁停線 5度被撞斷 04:102020/04/09 地方新聞 金門婦人掉落大排 摸黑搶救順利脫困 10:432020/04/09 社會 中山高廢棄物火燒車 無人傷亡 15:192020/04/09 社會 中醫大新竹分院落實社交距離 保護醫護人員 16:052020/04/09 生活 防疫期間兼顧居家安全消防局教民診斷 17:422020/04/09 社會 助防疫警消忙翻 民竟惡搞報失火 15:092020/04/10 社會 口罩不夠？消防員：配給量與實際需求量有落差 18:192020/04/10 生活 員警勤務大、口罩需量增 指揮中心：檢疫者不要亂跑 19:062020/04/10 生活 黑色？白色？ 不再天人交戰 香奈兒J12 Paradoxe一次滿足 10:412020/04/11 時尚 跳脫黑白 香奈兒J12-X Ray透明無色 更高境界 10:412020/04/11 時尚 社會熱門新聞 美魔女6年幫1萬男客 「升天」 嗲聲問：「要不要你打…」慘了 - 社會 度小月！ 酒店妹PO長髮辣照「求包養」 - 社會 床戰女友突見「私處刺青」 崩潰真相曾是「萬人騎」 - 社會 神似Angelababy確診女公關照片瘋傳 本尊氣呼呼 ：被盜圖了 - 萬象 台南23歲爆乳妹私下接客！酒駕吸毒撞死婦人 翹腳滑手機：大陣仗 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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