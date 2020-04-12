台東市1位老翁12日中午在吃泡麵時，疑似不慎噎到，家屬發現急忙報警，消防局值班人員立即在現場指導CPR，隨後由救護車送往台東馬階醫院救治。

台東縣消防局12日中午接到民眾報案，指稱家人疑似吃麵噎到，叫不醒，呼吸有異聲，消防局值班人員立即線上指導CPR後，患者恢復意識，救護人員到場後也立即給與哈母立克法、給氧等急救處置後，於12：時42分將患者送往馬階醫院。

(中時 )