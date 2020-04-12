「愛在四月天2020愛裡平安」在12日復活節當天舉辦，宋逸民、陳維齡夫妻、白吉勝（阿Ben）、徐小可夫妻、白家綺、吳東諺夫妻、艾成、倪子鈞（小馬）等藝人皆熱情參與。宋逸民、陳維齡2月底才正式成為牧師與師母，首次以神職身份出席大型音樂布道會，卻遇新冠肺炎來攪局，因此以網路直播方式進行，現場也會保持1.5公尺安全距離，口罩不離身。

宋逸民2月底成為牧師，提到擔任神職後最大改變，他表示：「行為舉止比以前注意10倍，就怕不小心有什麼疏失，會被放大檢視。」老婆陳維齡也一改過往性感火辣的形象，穿著趨向保守，把握「三不露」原則，胸、臀、腿包緊緊，「她覺得那些衣服放在家裡很可惜，所以整理100多件，送給圈內好友。」

「愛在四月天2020愛裡平安」採直播方式。（源鑛娛樂提供）

而徐小可與阿Ben夫妻受訪提及，宋逸民5年前曾邀他們參加教會活動，當時有些抗拒的他們沒有答應，2年前再度受邀參加夫妻小組活動，這段時間發現夫妻溝通變好，與小孩的關係也不若以往緊繃，連阿Ben本來看到路上有人按喇叭都會很易怒，但現在情緒都會「慢」下來，她也學會尊重老公，算是很大的進步。

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