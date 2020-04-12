基隆廟口今起試辦人流管制，限制遊客同時間低於2000人。（許家寧翻攝）

市府在廟口勸導民眾配戴口罩，保持安全距離。（許家寧翻攝）

基隆市府也研擬對廟口夜市規畫單一出口。（許家寧翻攝）

廟口夜市自中午起展開人流管制，愛四路為下午4點起。（許家寧翻攝）

防疫升級，中央流行疫情指揮中心宣布，容易聚集人潮的風景區、夜市及廟宇的攤商與遊客都應全程戴口罩，新北市府昨率先祭出3000至1萬5000元罰鍰，知名基隆廟口夜市，今起「試辦」總量管制，限制遊客需低於2000人，並柔性勸導戴口罩。

市長林右昌表示，基隆廟口、愛四路夜市為開放式空間，管制難度甚高，經產發處協調，針對廟口夜市區域12日起試辦分流，依「室外社交距離1公尺」標準，換算同時間容留人數為2000人，並與警察局合作進行勸導與管制。

管制時段為，廟口夜市自中午12時至夜間12時，愛四路夜市自下午4時至夜間12時，分別於愛三路、仁三路口；愛四路、仁三路口以及愛四路、仁二路口共計3處設置管制點，並勸導民眾配戴口罩，後續視執行成效考量擴大執行區域可行性。

基隆市府也要求各大小廟宇，請參拜民眾配戴口罩，規畫動線管制人流，出入口設酒精、乾洗手，針對各公有市場、傳統市場、夜市也正在研議，民眾必須配戴口罩（不限任何形式），規畫單一出入口，進行分流管制、座位隔板、禁止民眾試吃。

另市內景點、飯店，觀光行銷處也要求業者，規畫執行人流管制計畫、分流措施，以及櫃台等待線、用餐、帶位等保持1.5公尺的社交距離，並準備警語提醒。市府呼籲民眾配合政府防疫措施，出入人潮密集場域，需配戴口罩，並保持社交距離，一齊對抗疫情。

(中時 )