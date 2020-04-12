曾到高雄金芭黎舞廳消費的確診台商，至今已住院77天，中央流行疫情指揮中心日前曾指出，該名台商因為檢驗結果反覆，因此始終無法解除隔離，但今天指揮中心表示，該名台商傳出「好消息」，應是有望解除隔離。

指揮中心發言人莊人祥今在記者會後，被現場媒體問及曾至金芭黎舞廳消費的台商狀況，莊人祥雖未證實該名台商已順利出院，但仍表示「應該是有好消息」，暗示該名台商頗有希望解除隔離。

(中時 )