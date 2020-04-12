染疫住院77天 金芭黎台商傳出「好消息」 15:262020/04/12 中時 陳人齊 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 染疫住院77天 金芭黎台商傳出「好消息」。（圖／報系資料照） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 曾到高雄金芭黎舞廳消費的確診台商，至今已住院77天，中央流行疫情指揮中心日前曾指出，該名台商因為檢驗結果反覆，因此始終無法解除隔離，但今天指揮中心表示，該名台商傳出「好消息」，應是有望解除隔離。 指揮中心發言人莊人祥今在記者會後，被現場媒體問及曾至金芭黎舞廳消費的台商狀況，莊人祥雖未證實該名台商已順利出院，但仍表示「應該是有好消息」，暗示該名台商頗有希望解除隔離。 (中時 ) #新冠肺炎 #武漢肺炎 #新型冠狀病毒 #台灣 #染疫 #住院77天 #金芭黎台商 也許您會感興趣 推薦閱讀 台商違反居家檢疫規定想出境遭攔 檢依妨害公務起訴 11:302020/04/08 社會 陸三大電信發5G消息白皮書 12:002020/04/08 財經 國內累計379人確診 67人解除隔離 14:132020/04/08 生活 WeWork陷苦戰 客戶解約、拒付租金 04:102020/04/09 全球財經 三大電信商發白皮書 聚焦5G消息 04:102020/04/09 全球財經 國內累計380人確診 80人解除隔離 14:122020/04/09 生活 單日解隔離數創新高 指揮中心：標準未變 15:302020/04/09 生活 國內新冠肺炎累計382人確診、6死 91人解除隔離 14:332020/04/10 生活 國內累計385例確診、6死亡 99人解除隔離 14:242020/04/11 生活 新冠疫情入侵巴西亞馬遜雨林 原住民恐滅絕 20:272020/04/11 國際 生活熱門新聞 捐口罩被新加坡第一夫人冷回 陳時中吐八字 - 生活 不再順時中？ 彰化這尊百年媽祖領數百人小鎮遶境12小時 - 生活 今新增2境外1本土病例 本土個案解除居家隔離才確診 - 生活 女公關店外接客染疫？感染源鎖定2方向 - 生活 韓國91例患者復陽 張上淳曝真正原因 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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