一汽集團斥資5千萬人民幣 成立AI公司 15:412020/04/12 旺報 林汪靜 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 （示意圖／shutterstock） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 《證券時報·e公司》報導，天眼查數據顯示，近日，一汽集團成立一汽（南京）科技開發有限公司，註冊資本為5千萬人民幣，據了解，一汽（南京）科技開發有限公司成立於9日，法定代表人為陳博，經營範圍包括AI基礎軟體開發、AI應用軟體開發、AI理論與算法軟體開發等，由一汽集團的營運主體中國第一汽車集團有限公司全資持股。 (旺報 ) #公司 #開發 #一汽 #AI #集團 也許您會感興趣 推薦閱讀 《產業》張嘉臨領iCard.AI與政大聯盟發布信用卡服務平台 13:242020/04/08 財經 禁足令發威 「三宅一生」投資新寵 20:312020/04/08 財經 《資訊服務》訊連FaceMe AI臉部辨識 獲警政署採用 09:262020/04/09 財經 無良詐騙集團 發疫情災難財 12:502020/04/09 社會 AI徵員行不行？星展台灣首創人工智能招募系統 15:412020/04/09 財經 TSP業者闖開放銀行 挑信用卡作敲門磚 20:342020/04/09 財經 不只Gogoro！宏佳騰電車 3月賣破千台 16:102020/04/10 財經 電動機車銷售旺 宏佳騰3月營收靚 17:102020/04/10 財經 《熱門族群》元山、動力-KY3月營收 大步寫雙升 17:222020/04/10 財經 開發金控分派現金股利0.6元 殖利率7.38％ 23:092020/04/10 財經 兩岸熱門新聞 壯年男確診「無症狀感染者」原因曝光 竟因拿完一物沒洗手！ - 兩岸 美國為何疫情迅速爆發？陸專家張文宏這樣說 - 兩岸 - 旺報 鐘南山：大陸疫情二度爆發可能性較小 - 兩岸 - 工商 美威脅撤陸電信經營許可 陸外交部：堅決反對 - 兩岸 突破污名與禁忌：歐洲人開始接受戴口罩 - 兩岸 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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