《證券時報·e公司》報導，天眼查數據顯示，近日，一汽集團成立一汽（南京）科技開發有限公司，註冊資本為5千萬人民幣，據了解，一汽（南京）科技開發有限公司成立於9日，法定代表人為陳博，經營範圍包括AI基礎軟體開發、AI應用軟體開發、AI理論與算法軟體開發等，由一汽集團的營運主體中國第一汽車集團有限公司全資持股。

(旺報 )