高雄市選舉委員會日前宣布第二階段罷韓連署通過，外界高度關注高雄市長韓國瑜是否會被罷免。自由作家洛杉基則在臉書撰寫長文，他說無論罷韓成功失敗，包括550萬名韓粉，未來這四年恐怕不會給蔡英文一個好臉色。洛杉基說除非蔡立刻下令停止一切罷韓活動，才有可能懸崖勒馬，成為全民總統，而不再一路走到黑。

洛杉基撰文指出，民進黨執政高雄市20年，在2018年地方選舉，讓名不見經傳的韓國瑜拿下，不但讓陳其邁輸得灰頭土臉，更讓爭取連任的蔡英文，寢食難安。今年1月11日大選前，蔡英文的民調雖居高不下，但韓國瑜每場造勢都熱火朝天，蔡英文的造勢場合則是平淡無奇，必然讓蔡英文團隊寢食難安。選前剛好遇到港人群起發動「反送中」抗議行動，讓蔡英文撿到槍，聲勢立刻看漲，讓她拿到空前的817萬票。洛杉基說雖然蔡沒有傲人政績，政見發表會的表現也平平，卻能大贏韓國瑜250萬票，恐怕她自己都不敢相信有這麼好運氣，藍營也驚訝的說不出話來，而熱血的韓粉，更是好幾天回不過神來。

洛杉基提及，如果這時候蔡趁著大勝的餘威，向不相信會輸的550萬韓國瑜支持者伸出橄欖枝，也高唱「愛與包容」，要求她的黨羽見好就收，不要再對敗選的藍營傷口上撒鹽，謙卑謙卑再謙卑，或許藍綠對立不致於如此嚴重。相反地，藍營質疑她贏得不光彩，她頂著勝利者的光環，縱容其黨籍立委、議員等持續罷韓，還說她「尊重民意」。此後，罷韓團體的每一個舉動、說得每句話，都像根針，狠狠插在韓粉的心口上。

洛杉基認為，抗疫期間，蔡英文政府的表現還不算太差，也能得到世界各國的稱讚，讓台灣在國際間揚眉吐氣，這本是可讓臺灣人更團結，更相信政府、更支持蔡總統的機會，沒想到，蔡英文一邊抗疫，一邊放任罷韓團體對韓國瑜趕盡殺絕，讓所有的韓粉感到沮喪憤怒，自然對蔡英文做任何施政，也都給予負面的評價，說不出一句好話。相互詆毀的結果，造成今日綠營政府、817萬英粉、1450綠網軍與550萬韓粉之間，彼此互相攻訐，不到罷韓結束絕不罷休的地步。

洛杉基感嘆表示，即使罷韓成功，綠營也重新奪回高雄市，兩年之後的地方選舉，又得要短兵相接一次，民進黨有把握高雄市永遠是他們的囊中之物？如果輸了，是不是又要醞釀罷免市長一次呢？他說無論成功失敗，包括韓粉的550萬人，未來這四年恐怕不會給蔡英文一個好臉色。他稱蔡一步錯，步步錯，除非她現在立刻下令停止一切罷韓活動，才有可能懸崖勒馬，成為全民總統，而不再一路走到黑。

(中時電子報)