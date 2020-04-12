台中市魏姓男子因不滿黃姓鄰居裝設監視器卻未告知，自認權益受影響，雙方發生爭執，魏男氣憤之餘拿起水桶朝鄰居腳踝下潑灑，引發對方不滿、認為此舉有貶抑之意，怒告魏男妨害名譽，但法官認為監視器畫面無法證明潑水帶有貶抑意味，判魏男無罪。

判決指出，2018年11月間，魏姓男子因不滿黃姓鄰居在其住處巷道前裝設監視器，認為對方已經超越自家範圍，兩人對於該土地究竟是私人所有或公有道路發生爭吵，魏男見黃站在自家地界內，便拿起裝了水的鍋子、揚言「再踏進來，我就驅離」，接著將鍋內的水往黃腳旁潑去。

黃姓鄰居不滿自己腳踝被潑溼，且認為對方潑水的行徑是以強暴手段侮辱人，自覺受到貶損，怒而對魏提起公然侮辱告訴，魏則辯稱是因對方一再挑釁，才會潑水，且在自家土地上潑水，只是為了嚇阻對方、沒有侮辱之意。案經一審判決魏男無罪，黃不服再提上訴。

台中高分院勘驗現場錄影光碟，認為魏是朝地上潑水，水流順流至黃的腳邊，且潑完水後魏還說「再一次喔！我就直接潑人了！」，顯見其是示警、要求對方不要再進入自家土地，且魏的行為沒有造成黃身體或頭髮遭濺溼，也未可見貶抑。

(中時 )