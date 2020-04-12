演藝圈夫妻要維持美好婚姻似乎相當困難，但知名男星休傑克曼（Hugh Jackman）與大他13歲的妻子黛博拉李福納斯（Deborra-Lee Furness）的感情依舊日漸甜蜜，11日是他和妻子結婚紀念24周年，他也大方在社群平台上告白妻子曬恩愛。

休傑克曼在Instagram曬出2人10多年前的照片，寫下「這24年來是我人生中最棒的日子！在我看來，我們越來越相愛了，我愛你，小黛，我會一直全心全意地愛妳，24周年快樂！」

一番深情告白，讓網友也感染到2人的甜蜜，「休傑克曼是我相信婚姻的最後底線了」、「模範夫妻」、「不要說世界上沒有好男人，對婚姻不忠不要找藉口」、「絕世好男人」。另外，素來愛玩鬧休傑克曼的萊恩雷諾斯也搞笑回應「再堅持下去喔，小黛！」，提醒黛博拉和休傑克曼一起維持甜蜜婚姻生活不容易，也引來網友笑翻大讚。

休傑克曼與妻子黛博拉李福納斯結婚24周年，深情告白妻子。（圖／翻攝自Instagram＠Hugh Jackman）

休傑克曼和黛博拉相識於1995年拍攝電視節目《Correlli》，當時的休傑克曼對黛博拉一見鍾情，隔年4月11日便閃婚，當時的他還不是紅遍全球的知名影星。妻子黛博拉身兼演員和製作人身份，執導過許多短片和獨立電影，也相當熱衷於慈善工作。

夫起倆維持多年的甜蜜秘訣在於，休傑克曼和妻子分開從來不超過2週，而且彼此都有共識，絕對會把家庭放在人生第1順位，黛博拉也強調幽默感很重要，平凡、互信、互愛的生活讓2人的感情多年來始終如一日，彼此的愛有增無減。

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(中時電子報)