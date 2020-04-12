是什麼讓疫情在美國大規模爆發？上海市新冠肺炎臨床救治專家組組長、復旦大學附屬華山醫院感染科主任張文宏認為有3點原因，首先，美國疫情爆發初期檢測量不夠，即使有了一些「社交距離」的措施，但由於不知道哪些是感染者，所以收效甚微；其次，雖然大家保持了一定的社交距離，但是美國人民大部分卻沒有戴口罩，造成了病毒的傳播；第三，美國初期並沒有將確診感染新冠肺炎的病人進行隔離，造成了病毒的進一步擴散。

(旺報 )