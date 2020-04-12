美國為何疫情迅速爆發？陸專家張文宏這樣說 15:432020/04/12 旺報 林永富 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 復旦大學附屬華山醫院感染科主任張文宏。（取自新華網） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 是什麼讓疫情在美國大規模爆發？上海市新冠肺炎臨床救治專家組組長、復旦大學附屬華山醫院感染科主任張文宏認為有3點原因，首先，美國疫情爆發初期檢測量不夠，即使有了一些「社交距離」的措施，但由於不知道哪些是感染者，所以收效甚微；其次，雖然大家保持了一定的社交距離，但是美國人民大部分卻沒有戴口罩，造成了病毒的傳播；第三，美國初期並沒有將確診感染新冠肺炎的病人進行隔離，造成了病毒的進一步擴散。 (旺報 ) #新冠肺炎 #COVID-19 #武漢肺炎 #新型冠狀病毒 #大陸 #美國 #爆發 #疫情 #初期 也許您會感興趣 推薦閱讀 美專家：預計今年秋天疫情會有明顯改善 10:032020/04/08 兩岸 口罩援外挨批 蔡英文：只佔一小部分 16:542020/04/08 生活 在陸台商度難關 善用四措施 04:102020/04/09 金融．稅務 被疫情打趴 遊樂園守住３成就偷笑 04:102020/04/09 財經焦點 新冠肺炎出現「這現象」快就醫 結膜炎也可能是染病 12:142020/04/09 國際 疫情繼續燒宜蘭桐花祭停辦 頭城搶孤也恐將停辦 15:432020/04/09 生活 榮剛3月合併營收8.41億元 創今年來新高 16:512020/04/09 財經 疫情燒進日本皇宮？驚傳「皇室護衛官」確診新冠肺炎 20:422020/04/11 國際 新冠肺炎疫情 對全球高科技業影響 04:092020/04/12 產業．科技 義大利的新冠哀歌 04:092020/04/12 專題周報 兩岸熱門新聞 壯年男確診「無症狀感染者」原因曝光 竟因拿完一物沒洗手！ - 兩岸 美國為何疫情迅速爆發？陸專家張文宏這樣說 - 兩岸 - 旺報 鐘南山：大陸疫情二度爆發可能性較小 - 兩岸 - 工商 美威脅撤陸電信經營許可 陸外交部：堅決反對 - 兩岸 突破污名與禁忌：歐洲人開始接受戴口罩 - 兩岸 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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