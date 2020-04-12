我國外交部日前宣布，將捐贈100多萬片口罩給予新南向國家，其中包括與台灣關係不錯的新加坡。而新加坡總理李顯龍的夫人何晶（Ho Ching）昨分享了相關新聞報導，卻寫下「呃…」（Errrr ....），而被台灣親綠網友留言批評。國民黨立委陳學聖就感嘆，台灣已經不是第一次羞辱新加坡。

原來，早在2004年8月，時任新加坡外交部長楊榮文於聯合國大會上發言支持「一個中國」、「反對台灣獨立」，讓時任扁政府外交部長的陳唐山，在我外交部內的閉門會議中，以「新加坡那樣一個鼻屎大的國家」、扶中國覽趴（男性生殖器官(陰囊)的台語）」，「批評新加坡政府，奉承中國大陸」。影片於對外公播後，被各界視為嚴重失言。

何晶臉書發文。（圖／翻攝自何晶臉書）

對於此次身陷風暴的何晶夫人，她也被台灣網友起底，1976年於新加坡國立大學工程學碩士學位畢業、美國史丹佛大學科學碩士學位，2007年何晶被選中為《時代雜誌》公布的改造世界的「100名權威男性和女性」之一，她也是新加坡口罩廠新科工程（ST Engg）的CEO，公司背後最大股東，為新加坡政府全資擁有的「淡馬錫控股」。

此次因台灣禁出口口罩政策，導致其在台有2條口罩產線可能受影響，加上我國此次捐口罩給新加坡，或許能間接說明何晶不滿的原因，但在引爆爭議後，她也隨即刪除臉書貼文，此篇貼文被刪前，已累積近6千則留言。

此次因何晶一字「呃」，卻引發兩國網友論戰。陳學聖就坦言，「台灣和新加坡關係向來有點黏又不太黏，在兩岸關係上更格外明顯，星國軍隊常年在台灣【低調】受訓，也同時和陸方保持密切往來，歷年來眾要兩岸公開、秘密會議也都選擇了新加坡，美國也都不說話」。

陳學聖感嘆，一個在強權環伺下比台灣面積還小的國家，卻扮演了「國際關係中重要關鍵角色」，星國這樣一個法治國家，卻仍被民進黨政府某前外交部長言語羞辱。他直言，這次總理夫人「呃..」事件，若用生產被斷線，或夫人後宮不懂世事來觀察，可能會太過簡化。陳學聖強調，他目前對此事暫時沒有答案，但他會繼續觀察。

而對於口罩援外案險些釀成外交風波，行政院也緊急在今天下午做出回應，發言人Kolas Yotaka表示，「星國總理夫人的個人臉書評論，行政院不會評論其在臉書上的意見，未來會繼續同星國維持友好關係」。

(中時電子報)