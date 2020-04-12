湯姆漢克在家主持《週六夜現場》，扮演現場觀眾提問。（摘自SNL twitter影片截圖）

湯姆漢克在家主持《週六夜現場》，扮演現場觀眾提問。（摘自SNL twitter影片截圖）

63歲奧斯卡影帝湯姆漢克（Tom Hanks）與妻子麗塔威爾遜上月中確診新冠肺炎，震驚全球，他們在澳洲接受治療痊癒後，於月底返美，於家中隔離休養。湯姆漢克12日晚間大病初癒首度露面，在節目《週六夜現場》居家版擔綱客座主持，該片段則於自家錄製完畢，乖乖遵守居家隔離不外出的原則。

湯姆漢克一出場的大平頭令觀眾驚訝，他摸了摸頭，特別解釋是為了當初電影拍攝而設計的髮型，可惜頭髮生長速度慢，自嘲這樣洗澡比較省時。在節目上穿著西裝的他也特別補充說，這是他一個月以來第一次穿運動褲以外的任何東西，相當幽默，他表示在家中開節目有點微妙，「不過現在是個奇怪的時機點，我們也想試著讓事情有趣些，這也是節目的宗旨！」

湯姆漢克解釋自己擔任這次《週六夜現場》居家版，是因為自己是確診新冠肺炎病毒的名人，猶如「煤礦坑中的金絲雀」，有預警的效果。他過去就被媒體封為「美國老爸」，他也曾在《週六夜現場》以老爸姿態搞笑演出。他這次在節目上感嘆，「自從得了新冠肺炎後，我比任何時候都更像『美國老爸』，大家都不想和我長時間待在一起，而且我會讓人感到不舒服。」

湯姆漢克也談到在澳洲確診治療的時光，順便搞笑調侃好萊塢一番。他先感謝澳洲各方面都很棒，但是測量體溫使用的單位是用攝氏，而不是他所習慣的華氏單位，讓他鬧了笑話，「他們走進來量體溫，對我喊『36度！』，對習慣華氏的我來說是很糟糕的數字！不過數字來到36代表很好，38就不行，基本上，這就是好萊塢對待女演員的方式！」也在節目上透露老婆麗塔威爾遜現在健康狀況一切正常。

雖然《週六夜現場》工作人員都在居家隔離，更不用說會有現場觀眾參與，但是湯姆漢克敬業模仿現場問答的橋段，搞笑出動2個分身扮演觀眾提問。而他在最後也向觀眾信心喊話，「我們會一起努力度過這個階段，並要感謝在第一線的醫護人員、提供食物的超市店員以及運送食物的人們，好好關心照料彼此。」

(中時 )