吳宗憲（右）認為演藝圈戀情公開等於分開。（中天綜合台提供）

吳宗憲12日主持中天綜合台《小明星大跟班》，旗下藝人與好友辛龍剛歷經喪妻之痛，送走摯愛「國標女王」劉真，外傳辛龍經濟有狀況，胡瓜近日也提及贊助劉真愛女霓霓的學費，現階段是否需要外界募款？吳宗憲先是表示不清楚，隨即嚴肅表示：「唉，不需要，怎麼會需要這些？我是替辛龍講這些，你可以工作啊！有什麼好那個呢？募款要幹麻？買房子還是換車？無聊！」

吳宗憲表示，他在錄影前剛與辛龍通了20分鐘電話，他還勸辛龍可以出來開演唱會，「我剛鼓勵辛龍，在國際會議中心開小型演唱會，為愛而歌，為愛而飛，這就是追思！我希望他可以往正向去走，他現在唯一能做的事情就是用愛唱歌。」談到劉真愛女霓霓，他坦言小女孩至今還以為媽媽去遠方旅行，「雖然霓霓還是會找媽媽，但媽媽不會回來了，辛龍現在會帶女兒去超商買點小餅乾，孩子就很開心。」他也很樂意借出愛狗陪伴霓霓。

被問到KID新戀情，吳宗憲笑說：「唉，體力又沒有我好，老是在換女友，我的話都應驗了，這個是素人算另一回事，公開等於分開，下半生就讓下半生去思考，祝福他們啦。」看起來似乎不贊同KID公開戀情。

(中時 )