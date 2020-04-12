台東縣池上鄉1處資源回收場12日下午3時許突然竄出火苗緊接著冒出濃濃黑煙，黑煙高度約2層樓高，從遠處即可清楚看見，現場還傳來疑似回收家電的爆炸聲，所幸無人員受困。

台東縣消防隊獲報後，出動池上、關山、海端分隊車組，並通報關山大隊，到現場滅火，現場為回收場倉庫，為1層樓、鐵皮獨棟建築物，燃燒為現場回收五金材料，無延燒到建築物，無人員受困。

(中時 )