回收倉庫火警 爆炸聲不斷 16:012020/04/12 中時 楊漢聲 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 回收場發生火警。（翻攝照片／楊漢聲台東傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台東縣池上鄉1處資源回收場12日下午3時許突然竄出火苗緊接著冒出濃濃黑煙，黑煙高度約2層樓高，從遠處即可清楚看見，現場還傳來疑似回收家電的爆炸聲，所幸無人員受困。 台東縣消防隊獲報後，出動池上、關山、海端分隊車組，並通報關山大隊，到現場滅火，現場為回收場倉庫，為1層樓、鐵皮獨棟建築物，燃燒為現場回收五金材料，無延燒到建築物，無人員受困。 (中時 ) #現場 #回收 #回收場 #建築物 #人員 也許您會感興趣 推薦閱讀 嘉義移工捲入織布機 被救出已無呼吸心跳 20:242020/04/08 社會 守護防疫第一線醫護人員 美妝業者祭免費護手寵愛醫護 09:552020/04/09 美妝 重病重生捐百副護目裝備 10歲童義賣送醫護喝咖啡 15:462020/04/09 生活 中醫大新竹分院落實社交距離 保護醫護人員 16:052020/04/09 生活 中市府運用口罩意象巧思製圖 感謝防疫人員奉獻 17:222020/04/09 生活 劇組人員多約聘 看得到吃不到 04:102020/04/10 生活新聞 秀泰影城捐贈乾洗手液 力挺嘉義市醫護人員 17:042020/04/10 生活 口罩不夠？消防員：配給量與實際需求量有落差 18:192020/04/10 生活 嘉縣消防員 抱怨口罩不夠用 04:102020/04/11 地方新聞 富邦慈善基金會提供保健飲品及關懷慰問金 力挺防疫第一線 22:442020/04/11 財經 社會熱門新聞 美魔女6年幫1萬男客 「升天」 嗲聲問：「要不要你打…」慘了 - 社會 度小月！ 酒店妹PO長髮辣照「求包養」 - 社會 床戰女友突見「私處刺青」 崩潰真相曾是「萬人騎」 - 社會 女助理床戰人夫146次 被擺道吞39罪 - 社會 神似Angelababy確診女公關照片瘋傳 本尊氣呼呼 ：被盜圖了 - 萬象 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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