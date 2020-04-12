大陸新增確診99例 97宗為境外輸入 17:432020/04/12 工商 譚有勝 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 大陸國家衛健委12日公佈，截至11日，大陸新增確診病例99宗，其中97宗為境外輸入病例，2宗為黑龍江本土病例；無新增死亡病例；湖北則無新增確診病例。 當日新增治癒出院病例50例，解除醫學觀察的密切接觸者1,534人，重症病例減少2例。 境外輸入現有確診病例799例（含重症病例36例），現有疑似病例82例。累計確診病例1,280例，累計治癒出院病例481例，無死亡病例。 (工商 ) #確診病例 #宗為 #境外輸入 #無新增 #死亡病例 也許您會感興趣 推薦閱讀 陸新冠肺炎 新增62例確診 2人死亡 10:012020/04/08 兩岸 確診病例下降 韓職放眼5月初開打 15:112020/04/08 體育 陸俄邊境搭建方艙醫院 防境外輸入病例 10:322020/04/09 兩岸 陸全境新增63例確診 2例本土病例 11:102020/04/09 兩岸 俄輸入疫情緊急 黑龍江將啟用綏芬河方艙醫院 22:552020/04/09 兩岸 陸新增確診42例 無症狀感染者47例 10:582020/04/10 兩岸 陸新冠肺炎9日新增確診42例 死亡1人 17:122020/04/10 兩岸 陸新增確診病例46例 廣東新增3例本土確診 10:422020/04/11 兩岸 香港新冠肺炎確診病例累計達千例 23:282020/04/11 兩岸 美單日死亡病例 飆到2108人 04:102020/04/12 國際大事 兩岸熱門新聞 壯年男確診「無症狀感染者」原因曝光 竟因拿完一物沒洗手！ - 兩岸 鍾南山：一定會有外來感染 沒有反而怪 - 兩岸 突破污名與禁忌：歐洲人開始接受戴口罩 - 兩岸 美威脅撤陸電信經營許可 陸外交部：堅決反對 - 兩岸 美國為何疫情迅速爆發？陸專家張文宏這樣說 - 兩岸 - 旺報 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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