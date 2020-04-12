大陸國家衛健委12日公佈，截至11日，大陸新增確診病例99宗，其中97宗為境外輸入病例，2宗為黑龍江本土病例；無新增死亡病例；湖北則無新增確診病例。

當日新增治癒出院病例50例，解除醫學觀察的密切接觸者1,534人，重症病例減少2例。

境外輸入現有確診病例799例（含重症病例36例），現有疑似病例82例。累計確診病例1,280例，累計治癒出院病例481例，無死亡病例。

(工商 )

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