「天生歌姬」A-Lin於昨晚（11日）舉辦線上音樂會，這次除了是A-Lin第一次嘗試從夕陽日落唱到星空閃爍的夜晚，也是她首次挑戰演唱會規模現場「零觀眾」的演出，透過網路直播和粉絲們線上互動。A-Lin不但濃縮《Passenger旅.課》世界巡迴演唱會的精華，也特別選唱多首由她自己填詞譜曲的創作歌曲，歌單年份橫跨2006出道那年到2019；更不忘演唱她經典的抒情慢歌，首首皆膾炙人口，讓歌迷在銀幕前在家跟著一起熱唱搖擺，一起享受美好的週末夜。

對A-Lin來說這次和大型售票演唱會一樣重要，心情是既緊張又放鬆；但對於第一次以演唱會形式，並且面對台下「空無一人」的現場，A-Lin表示：「很新鮮！其實之前有做過直播與歌迷互動，但線上音樂會是第一次，心情上還是會緊張，不過因為現場沒有觀眾，所以我更能專注在音樂裡；對著鏡頭想像歌迷可能會有的反應跟表情也滿有趣的。」

A-Lin演唱許多自己的經典情歌。

她同時分享才剛在台北小巨蛋演出完成的《Passenger旅.課》世界巡迴演唱會台北站，令她印象最深刻的其中一幕，即是當燈打開時，看到舞台下每一位粉絲們戴著口罩前來聆聽，且不吝嗇地給予最熱烈的掌聲，讓她感動不已；而今晚的線上音樂會，A-Lin也邀請所有在銀幕前的聽眾，帶著一顆熱烈的心，跟她一起隨著音樂擺動、享受週末夜的好心情。

近幾年A-Lin放了更多心思在創作，作品也備受肯定；但其實追溯到2006年，首張專輯當中的〈四季〉，就是由A-Lin填詞，爾後的每一年她都一步一腳印在創作上耕耘，從〈最後的天堂〉、和小宇合唱的〈920〉、〈平衡感〉、〈隨心所遇〉到近年的〈雨後彩虹〉、〈光之海〉和〈旅課〉…每一首膾炙人口的好歌皆由她親手催生。近來因為疫情關係有更多時間及想法創作的A-Lin，也搶先在今晚和樂迷們分享：「在詞曲部分一直都有在不斷的創作，希望今年很快的能推出全新的創作專輯！」

A-Lin也不忘演唱她在數位平台創下高點聽，並在排行榜居高不下的經典歌曲，包括〈給我一個理由忘記〉、〈忘記擁抱〉、〈荒唐〉、〈有一種悲傷〉...等，讓粉絲們大呼過癮，也引起銀幕前觀眾們「暴動」，紛紛洗版表示：「已經在電腦前跟著唱了！」對於這次難得的線上演出，A-Lin笑說：「一路從夕陽、直到傍晚再到有點微亮的星空下演唱，這感覺真的很美好，雖然眼前沒有觀眾，但只要我一閉上眼，在銀幕前的他們彷彿就近在眼前，我很享受今晚，會是個很難忘的回憶！」A-Lin最後也希望歌迷們能好好保重身體、保持愉快的心情，相信在不久的將來很快就能用音樂與大家見面。

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(中時電子報)