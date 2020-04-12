中國大陸海軍的第一艘直升機突擊艦075型，昨天在上海滬東中華造船廠起火，有極大的濃煙從船艙內冒出，大陸方面沒有透露損失情況，不過目前已清洗掉薫黑的煙痕，顯然正在修復中。

075型是大陸第一艘直升機兩棲攻擊艦，其體積遠遠大於過去解放軍海軍的同類艦船，長度237公尺，寛度43公尺，排水量約4萬噸，與美國海軍的胡蜂級攻擊艦頗類似，船艉有巨大艉門，登陸艇或氣墊艇能夠進出。

075失火的艦艉，拍攝時間在昨天下午。(圖/超級大本營)

根據社交媒體上發布的照片與影片，昨天075艦在施工過程中，焊工顯然點燃一些易燃品，有可能是泡綿之類的，火勢在一個小時內撲滅，大陸軍方沒有透露損失情況，假如引燃了電路線，或是在滅火時傷害到電器系統，就需要比較多的時間修復。

🚨#China: A fire momentarily broke out aboard the Chinese #Navy Type 075 LHD No.1 while it was outfitting the day before launch. #OSINTpic.twitter.com/vhwX5mznxU — ISCResearch (@ISCResearch) April 11, 2020

大陸軍事論壇在今日再登出075型的最新情況，被薰黑的艦體在外觀已經清理，部分區域重新刷漆，雖不知內部情況，不過修復工作顯然已經展開。

北約將075型稱為「 Yushen」，但沒有中文譯名，就連大陸方面也不知這該稱為什麼，是「雨神」，還是「玉申」，目前兩種說法都有，總之不明其意。

(中時電子報)