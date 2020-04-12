創源生技（4160）去年擴展基因檢測範疇，帶動業績再創歷年新高，2019年整體營收較前一年成長13%，雖有新冠肺炎衝擊，1~2月營收又較去年同期成長11%。執行長蔡政憲博士表示，創源初步導入流感易感性檢測項目，隨著疫情發展，健康意識飆升，該項創舉引起市場高度共鳴；另外，在疫情爆發第一時間，即時提出多項幫助新冠肺炎新藥開發主題，獲國家級研究單位與醫學中心重用。

因應未來病毒威脅將成常態化，創源在醫界專家指導下，進一步投入5年流感與呼吸道病毒感染疾病研究計畫，持續擴增疾病感染防護能量，涵蓋從呼吸道病毒感染預防到病程管理服務。另一方面，透過提供科學資訊平台，創源在第一時間站上防疫前線，不僅幫助研究新型冠狀病毒（SARS-CoV-2）對肺部組織感染途徑與傷害，以及入侵人體的主要受體－ACE2於各組織之基因表現判讀；同時供應多種主題藥物應用開發平台，如AI藥物合成設計路徑分析、老藥新用和中草藥抗病毒篩選、流感病毒新藥篩選等，藉由賦能平台加快國內藥物研究速度。

創源於2018年積極開創遠距服務系統，2019年將數位轉型列為企業主要經營計畫之一，成立數位發展專業團隊，策略性的升級服務平台，規劃從採檢到報告查詢全程數位化，適逢疫情所需，數位轉型再度受到醫療院所和保健單位響應支持，未來將進一步開發資訊串接，整合產業鏈資源，策劃集團一站式服務平台，為消費者建立完善的遠端醫療保健網絡，預計帶動整體服務銷量再創新高。

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(中時電子報)