新冠肺炎也在拉美地區肆虐，哥倫比亞衛生部11日證實新增確診病例236例，累計2709例，死亡病例升至100例，其中包括一名醫護人員，這也是哥倫比亞首次報告醫護人員因感染新冠肺炎死亡。

哥倫比亞自24日晚間起，就進入全國隔離狀態，這是哥倫比亞目前祭出的最嚴格防疫措施，以試圖防止新冠肺炎疫情擴散。除了官方全國隔離，就連哥倫比亞最後僅剩的叛亂團體「全國解放軍(ELN)」也在3月底表示，為了對抗新冠肺炎，宣布停火1個月。

波哥大居民一家大小連寵物都靠在窗邊和員警一起熱舞。（圖／MVS Noticias Twitter）

哥倫比亞各地政府加強抗疫措施，包括限制出入和集會自由，為了緩解民眾鬱悶的心情，就有1名哥國員警以街頭跳舞形式，為首都波哥大的居民打氣。

Un grupo de policías colombianos se dieron a la tarea de visitar los diferentes barrios de Bogotá para dar clases de Zumba a todas las personas que se encuentran en cuarentena.



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從畫面上看到，哥倫比亞員警來到波哥大的住宅區，並以尊巴舞「ZUMBA」提供了健身課程，藉此鼓勵和娛樂因疫情而被困在家中的居民「ZUMBA」這個字是來自西班牙語，意思是「快樂的祭典」。是一種來自南美洲哥倫比亞的拉丁風格舞蹈。

哥倫比亞自3月24日起，就進入全國隔離狀態，藉此試圖防止新冠肺炎疫情擴散。（圖／MVS Noticias Twitter）

這場名為名為「Somos Uno、Somos Todos」的活動，其中一名參與的員警約翰皮科表示，透過跳舞活動，可以鼓勵居民更以積極快樂的方式面對疫情。

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(中時電子報)