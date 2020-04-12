彰化縣政府大力推動汙水下水道工程，繼二林鎮、彰化市陸續完工啟用，鹿港福興也動工後，和美鎮預計6月起施工，南彰化人口最密集的員林市，目前正在環評及用地取得作業，五大汙水下水道工程總經費達230億元，全部完成後，可望正式讓臭水溝成為歷史名詞。
彰化縣長王惠美表示，汙水下水道系統，功能主要在處理城市汙水，是現代城市進步的指標；她上任後要求縣府團隊全力推動，期望未來家庭廢水則由汙水下水道系統來收集處理，區域排水系統純為下雨疏流專用，就不會再因異味、或病媒孳生，影響生活環境品質，降低河川環境汙染，甚至能進一步親水、玩水，提供縣民更優良的居住環境。
看不見的建設！汙水下水道位處地底下，多數人日常生活並不會察覺，但彰化縣政府卻已推動10多年、歷經前後3任縣長，最早在2009年完工啟用的二林鎮斥資13.8億元，彰化市經費更高達102.91億元，並於前年水資源回收中心落成時開始接管；另外前年動工的鹿港福興區系統工程費25.79億元、和美鎮約29.81億元經費，員林市約57.97億元經費。
縣府水資處表示，和美鎮汙水下水道第一期主次管及分支管網工程，由內政部營建署辦理，已在3月26日決標，預計6月起施工，施工範圍包含鹿和路、彰美路及道周路等市區要道，計畫在道路下方約10公尺深處，進行600毫米的汙水管推進作業，推管全長8183公尺，預估在2023年4月完工；至於和美水資源回收中心也可望在年底前上網招標。
(中時 )
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