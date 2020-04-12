基隆東岸高架橋往市區下橋處，近來常見大群鴿子飛到橋下覓食「群聚」，從天而降的鴿屎，也讓橋下等待過馬路的行人遭殃，環保局稽查發現有3名民眾經常丟撒米粒餵鴿，決定依《廢棄物清理法》各處1200元，遏阻民眾餵食行為，防止疫病傳染。
愛一路與仁二路口的中正高架橋下方，常見大群鴿子聚集，悠哉在地上啄米粒、飼料，看到人群靠近，還會搖晃走來，模樣相當可愛，不過地上一攤攤散落的鳥屎，有礙觀瞻也汙染環境，有路過行人憂心鴿子四處「投彈」，造成病毒傳播，打電話向市府投訴。
環保局長賴煥紘表示，目前還不知道鴿子會不會傳播新冠病毒，不過不時有特定民眾前往餵食，才會讓野生鴿子出現親人習性，不畏懼路過人車，在疫情期間，環保局也加強派遣稽查人員埋伏蒐證，取締民眾餵食行為。
賴煥紘說，近日派員站崗勸導及錄影蒐證舉發違法行為，發現有3名民眾騎乘摩托車行經中正高架橋下等待紅燈時，就隨手丟灑米粒或飼料，見鴿子見紛紛飛落搶食，隨後就騎車離開，沒有清理地面殘留的米粒，都可依廢棄物清理法開罰。
賴煥紘說，民眾餵鴿未清理除可開罰1200元至6000元，餵養行為也造成野鴿族群大量繁殖，鴿子聚集的高架橋面板或橋墩，經常可見排泄物掉落地面造成環境髒亂，甚至掉落路人身上，清潔隊目前每周會前往橋下洗刷地面兩次，維持環境清潔。
(中時 )
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