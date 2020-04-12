台灣娟新加坡口罩，星國總理夫人何晶在臉書寫「呃....」（Errrr...）。（取自何晶臉書）

外交部日前宣布，將捐贈100多萬片口罩給予新南向國家，其中包括新加坡。而新加坡總理夫人何晶（Ho Ching）分享了相關新聞報導，卻寫下「呃……」（Errrr ....），引起外界關注，而據了解，何晶臉書也遭到台灣部分網友出征。

按蘇貞昌在1月24日即宣布禁止外科口罩及N95口罩出口，但口罩機未禁止運送海外。當時新加坡ST Engg在台灣有2條生產線，在台灣生產的口罩被禁止運回新加坡，只好將2條生產線移回新加坡。

黃士修在臉書表示，不徵用又不讓出口，救急的N95口罩就被扣在台灣。後來ST ENGG只好把產線移回新加坡，白白損失一個月的產量。

黃士修感嘆，現在新加坡自己解決N95口罩問題了，台灣沒問新加坡需求，硬塞國家隊口罩給人家。尤其，何晶是淡馬錫控股執行長，她二月時還在談產線移回新加坡的事，從頭到尾全程知情，不呃你呃誰？

(旺報 )