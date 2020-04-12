「上帝美聲」波伽利網路演唱會傳播愛，台灣時間13日凌晨開唱。（環球音樂提供）

曾經五度來華開唱並且演唱會門票都立即搶購一空，在樂壇享有「上帝美聲」美譽的義大利男高音安德烈波伽利（Andrea Bocelli），出道以來都一直受到台灣樂迷的喜愛，隨著近期全球新冠肺炎疫情越演越烈，再加上復活節即將到來，義大利米蘭市市長特別邀請波伽利至義大利著名地標「米蘭大教堂」舉辦一場沒有現場觀眾的「波伽利：希望之歌演唱會」，從義大利向全球直播，期盼透過網路的力量向全世界傳達愛、治癒、和希望的訊息。

波伽利除了想要讓全球樂迷在此刻能夠依舊感受復活節的氣氛之外，更希望能為所有正在被新冠肺炎疫情影響的人們祝禱，當天演唱會現場只會有波伽利及樂手等少數工作人員，整場演出將於台灣時間4月13日凌晨1點在波伽利的官方YouTube頻道向全球樂迷免費播出。

義大利目前因為感染新型冠狀病毒而逝世者已高達一萬多人，全國持續封鎖的生活讓人民非常辛苦，安德烈波伽利表示：「我相信大家一起禱告的力量，每一個人現在確實都需要這些力量。感謝有網路直播的幫助，讓我們能聚集世界各地的雙手一同為受傷的地球祝福禱告。」

這場史無前例的網路音樂會將由管風琴家維亞奈利（Emanuele Vianelli）伴奏，當天將表演的曲目包括〈聖母頌〉、〈聖哉馬利亞〉和〈奇異恩典〉等多首經典名曲。關於這次演唱會，米蘭市長朱塞佩薩拉（Giuseppe Sala）也表示，他很高興波伽利接受了這次的演出邀請，「今年復活節對我們所有人來說將是非常不同的，我相信波伽利的嗓音將成為我們如今渴求的慰藉，能夠溫暖每個人的心靈。」

出道至今創下8000萬張專輯銷量紀錄，擁有當代最暢銷古典藝人頭銜的波伽利，生涯榮獲7座英國古典音樂獎、7座世界音樂獎，曾經在世界各大著名地標景點前演出，締造許多超乎想像的傲人成就，這次他將再度以他的天籟美聲，從米蘭大教堂向世界傳遞愛的力量，更令人感動的是他的基金會Andrea Bocelli Foundation目前也已啟動募款活動，希望幫助所有義大利的醫療人員並提供所需的儀器及設備。

這場充滿意義的「波伽利：希望之歌演唱會」將於台灣時間4月13日凌晨1點於波伽利官方YouTube線上直播，所有台灣的樂迷朋友千萬不要錯過這場頗具意義的音樂盛事。

(中時 )