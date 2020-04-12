240家藥局退出口罩實名制，政府決加快口罩3.0上路時程，預計最快22日起民眾可持健保卡，到四大超商1萬多家門市的事務機續訂或預訂下一輪口罩，領取時付費，減輕藥局壓力負擔。

行政院發言人Kolas Yotaka表示，口罩3.0超商預購模式，正在做技術面測試與修正；唐鳳辦公室幕僚也表示，現仍對超商事務機進行封測中，預計最快4月下旬上路。

口罩實名制3.0計畫4月下旬上路，為減輕藥局人力不足負擔，民眾月底只要持健保卡到超商，無論是預購、續購都能一次解決，新增「取口罩續訂下一輪」的新功能，領取時付費。

官員表示，未來使用口罩實名制2.0在網路預購的人，可至超商事務機「續購」，直接在取貨時插入健保卡預約下一輪口罩。而「預購」則是未使用2.0網購的人，也能透過健保卡在超商事務機進行預購。

日前唐鳳親赴超商事務機測試續訂下一輪，僅花55秒即完成，她指出，從月初開始，全國一萬多間超商的店員、健保署與關貿公司的人員，都在緊鑼密鼓進行封測，確保新功能正式推出時更便利、更穩定。為保護個資，如同現行「健保卡查詢地方稅」功能，事務機只有驗證身份證號及卡片是否有效，沒有開啟任何存取權限。

至於付費方式，究竟採現金付費，或悠遊卡、一卡通都可結帳，政院人士表示，金流部分仍在協調中，並未敲定。但口罩實名制3.0在設計邏輯會更友善，將各種狀況減少，以免增加超商店員負擔。

(工商 )