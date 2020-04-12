新莊社大線上課程。（新北市教育局提供／許哲瑗新北傳真）

板橋社大規劃「在家防疫不無聊」課程。（新北市教育局提供／許哲瑗新北傳真）

新冠疫情導致新北市社區大學延後開課，新北市教育局與10所社大合作發展線上課程，利用影片、直播傳遞生活新知，不論是在家剪頭髮、在家做瑜伽、在家學插花，各式內容五花八門，避免群聚感染，也讓社大學生學習不中斷。

教育局表示，板橋社大推出「在家防疫不無聊」系列課程，將手機教學融入防疫議題，教導學生如何使用APP購買口罩、分辨疫情假消息等；新莊社大發起「社大線上加油團」，由老師錄製「在家可以做的100件事」短片，介紹各式居家活動，像是彩妝班老師示範自己動手修瀏海，讓不敢出門剪頭髮的民眾，在家也可以保持清爽。

蘆荻社大則針對上班族，設計適合在家進行的健身課、烹飪課、繪畫課等；新店崇光社大則結合地方文化，推出「手機拍出好照片」、「基礎攝影實務與賞析」等遠距課程，指導民眾紀錄新北市美景。

此外，淡水社大預計製作「淡水電影院」遠距教學課程，首篇議題為「淡水送瘟神─從信仰到科學」，帶民眾一窺先人面對疫情，從信仰到科學的防疫過程；三重社大也預計推出10門課程，包含室內淨化空氣植物介紹、熱縮片製作、瑜珈等。

「打破地域限制，防疫生活也可以多采多姿！」教育局長張明文指出，考量疫情嚴峻，新北市社大春季班實體課程，統一延後至5月開課，教育局攜手社區大學發想線上學習，以線上直播、錄製影片模式，讓學習不中斷，也減緩民眾不能出門的苦悶心情。

(中時 )