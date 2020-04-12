師承大師李雲迪的馬來西亞鋼琴家李元玲，擁有精緻臉蛋與魔鬼身材，被封為「真人版娜美」、「鋼琴女神」，內外兼備相當有人氣，IG追蹤人數破百萬，而相當用心經營社群的她，在疫情高漲、人人關在家的時刻，仍持續更新，近來做了「耳機線挑戰」連帶公布三圍數字，畫面讓人驚呆！

對抗新冠肺炎疫情宅在家的李元玲，今天也更新了IG，貼出「耳機線挑戰」短片，只見她穿了黑白千鳥格泳裝，上半身是花紋細肩帶小可愛設計，底下則是高腰設計三角泳褲，展現苦練健身的12%體脂好身材，曲線性感到什麼程度？用耳機線纏腰，竟可以纏兩圈再打個結，超真實展現小蠻腰實力。

女神也趁這個挑戰機會，公開了三圍數字，身高170公分的她，三圍是32、23、36」，真人版娜美封號當之無愧，她之前說過，還沒開始健身前，是52公斤、26%的健康身材，但上鏡頭總被嫌胖，甚至在工作上被抵制、歧視，讓她心生陰影，也有了鬥志，才練就今天的魔鬼身材。

(中時電子報)