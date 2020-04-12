為發揚無私大愛奉獻精神，並提升五股地區緊急救護品質，五股三重安北宮捐贈新北市政府消防局第二救災救護大隊五股分隊高頂救護車1輛，今天上午在安北宮由消防局副局長陳崇岳接受捐贈。

副局長陳崇岳說，緊急救護是消防局主要出勤業務之一，本次捐贈高頂救護車內部配備之救護器材含自動體外電擊去顫器、可攜式電動抽吸器、快速固定骨折之抽氣護木組及心肺復甦墊板等高階救護設備，透過提升消防救護資源的方式，為五股地區居民福祉盡一份心力，亦使同仁有更好的車輛及裝備器材執行緊急救護工作，期能救助更多陷於危難之市民，打造安居樂業新北市。

新北市消防局副局長陳崇岳代表接受五股三重安北宮捐贈高頂救護車，他說，政府資源有限，但民力無窮，感謝無私奉獻。（讀者提供/吳家詮傳真）

五股三重安北宮信徒皆感恩神明恩典，而有回饋社會之心，以服務社會人群，施方濟世，救苦萬民為職責，從而彰顯神恩之德，每年年底舉辦冬令救濟等各項賑災濟民之活動，提供民生物資照顧貧困弱勢族群，進功修德，宣揚該宮教義精神，具體實踐該宮渡世濟民之宗旨，引導淨化人心向善，共創祥和之社會。

新北消防局指出，政府資源有限，但民力無窮，消防局由衷感謝五股三重安北宮的無私奉獻，為市民提供精良的救護設備器材，也期望透過此次慈善義舉，拋磚引玉，讓社會大眾更加重視到院前緊急救護服務品質。

五股三重安北宮信徒皆感恩神明恩典，而有回饋社會之心，以服務社會人群，施方濟世，救苦萬民為職責。（讀者提供/吳家詮傳真）

(中時電子報)