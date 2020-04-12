為振興不老溫泉地區觀光產業，高雄市政府觀光局12日在六龜舉辦不老溫泉取供記者會，宣示不老溫泉區青春不老泉品牌新上市，現場更搭配「一心三線」高雄東九區區域特色觀光品牌，邀請東高慢食旅在地業者展示成果，期能再造六龜山城溫泉的觀光品牌，帶動不老溫泉區觀光旅遊熱潮。

以往不老溫泉區業者各自取引溫泉水，無法取得合法溫泉標章，對遊客較沒有保障，也無法以溫泉名義行銷。透過高市府觀光局取得溫泉水權分配給在地業者使用，每日可引取144噸溫泉水，統合分配溫泉資源，為在地溫泉觀光產業打下穩定良好基礎。

高雄市副市長葉匡時表示，國內旅遊受到新冠肺炎不少衝擊，市府藉此將觀光資源開發建設、調整策略，配合觀光局區域觀光元年，東高慢食旅是重要推動方向。位於東高雄的寶來溫泉和不老溫泉富有盛名，繼寶來溫泉合法提供水源，花賞公園重新開放後吸引大批遊客，不老溫泉在市府及業者協調下，也合法取得水權標章，具有重要意義。

他指出，六龜在地的農特產品及品牌故事十分精采，同時擁有相當豐厚的人文歷史及自然景觀，歡迎大家以輕鬆腳步慢遊六龜地區；不老溫泉開發已有50年之久，希望在溫泉取供儀式後，帶動六龜的觀光發展及深度旅遊，下個半世紀發展更好。

觀光局表示，東高雄具有客家、原住民族、閩南、滇緬等文化交融，自成一格的文化特色，觀光局在山城9個行政區以「東高慢食旅」的主旋律，不論是規畫1日遊或2日遊，都能體驗到多元文化的不同風情。

(旺報 )