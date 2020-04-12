「CDO」是什麼？不同專業領域，有不同的解讀，但都有共同點：新冠病毒大流行期間企業界需要建制的組織能力，因為一場突如其來的新冠肺炎，正在加速企業推動數位轉型。

東海大學智慧轉型中心榮譽講座教授（前台大EMBA執行長）黃崇興在「Dr. Change 黑天鵝學院」中指出，「CDO」（Chief Data Officer）是數據長，透過數據資料分析，了解客戶，帶領組織做對決策，CDO掌握的資料能在疫情期間帶來「破壞式創新」（Disruptive Innovation）。

NCC前主委、數位經濟暨產業發展協會副理事長詹婷怡除了認同數據的重要性，認為公司企業更需要有「CDO」（Chief Design Officer），即設計長，不僅是產品設計、工業設計、社會設計，更重要能帶領組織設計思考，不斷創新。

節目主持人黃齊元則提出，數位轉型浪潮來襲，疫情延燒企業更將加快腳步，將危機化為轉機，企業需要「智慧轉型長」CDTO（Chief Digital Transformation Officer），要跳脫原有產業分類，思考在互聯網時代，如何透過開放、創新、連結而產生新經濟商業模式，全球翻天覆地的變化，正是推動變革最佳時機。

黃齊元並指出，外在衝擊，是啟動內在「破壞式創新」最好的時機，企業有很多方式可延續生存力，他提出三個對策供業者參考：第一、縮小規模、降低成本，第二、啟動傳承，在業績轉淡同時順勢交給下一代接班；第三、轉型新商業模式，很多以往推動不了的專案，可以加速進行。

「可惜台灣企業有這種覺悟的，仍然不多」，黃齊元鼓勵台灣企業能善用疫情的特殊情境，多多聽取各方專家意見、參考各方資料，也歡迎上「智門知識影音平台」線上觀賞專家學者的後疫對策。

(工商 )