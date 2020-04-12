中央流行疫情指揮中心9日宣布，全台酒店、舞廳等一律禁止營業，10日再度解釋凡有男女陪侍之視聽歌唱業等營業場所都應該停業。台中市府配合中央政策，一旦發現有男女陪侍服務未停止營業，相關局處將嚴格執法。

市府連三天深夜擴大稽查八大特種行業，兩家登記為舞廳的營業場所均已停業；市長盧秀燕強調，防疫如同作戰，將持續強化所轄特定行業執行聯合稽查，發現有男女陪侍服務未停止營業，會立即要求歇業。

盧秀燕表示，為維護市民健康，營造安全消費環境，經發局、都發局、消防局、警察局、衛生局等局處組成「維護公共安全聯合稽查小組」，強力針對視聽歌唱業、三溫暖業、酒家業、酒吧業、舞廳業、舞場業、飲酒店業、夜店業等持續執行稽查。

市府籲業者勿再存僥倖心態，應配合中央立即停止營業，查獲有陪侍且持續營業者，將依《嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例》，裁處5萬元以上100萬元以下罰鍰。

經發局指出，市府已公布違反《傳染病防治法》裁罰基準，如未公告容留人數、超過容留人數、未量體溫，首次勸導，後續按次裁罰；未實名登記、未戴口罩，首次即開罰3000元，第2次開罰9000元，第3次之後均罰1萬5000元。

(中時 )