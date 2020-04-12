2020.04.12桃園市▲ 竹圍漁港漁市落實防疫，民眾進入前需測量體溫並用酒精消毒雙手。（呂筱蟬攝）

桃園兩大漁市竹圍及永安漁港，因新冠肺炎疫情影響，攤商生意受影響，中央宣布管控各景點人流，桃園市長鄭文燦12日前往竹圍漁港視察並慰問攤商，強調觀光漁市做好相關防疫，鼓勵消費者「快快買，回家慢慢享用」。

竹圍漁港攤商說，人潮代表錢潮，民眾因疫情減少出門採買，生意多少受到影響。桃園區漁會總幹事陳義成則說，漁市假日人潮略減，但攤商生意不至於影響太大，因為攤位租金本來就不高，暫時不會降租。永安漁港攤商則說生意至少下降4成，中壢區漁會4月至6月提供攤位、餐廳業者降租打8折。

鄭文燦說肯定漁會用心，落實出入口人流動線管制、量測體溫、攤商及顧客皆需戴口罩等防疫措施，鼓勵消費者快快買，回家再慢慢煮、慢慢享用，漁貨直銷中心也暫停提供試吃，並採定價販售取消喊價方式拍賣漁貨，減少飛沫傳染。

面對接下來的五一連假，鄭文燦表示，目前行政院還沒有新的指示，不過中央流行疫情指揮中心有針對風景區、寺廟等活動人流減半做指示，地方政府會準備好，「一定要高標準防疫，不能漏接一顆球」，竹圍、永安兩漁市，五一連假前將部署紅外線熱顯像儀，協助提升防疫效率。

(中時 )