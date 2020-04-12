新加坡總理夫人對於台灣捐贈口罩寫下「Errr...（呃...）。 （取自何晶臉書）

我捐贈口罩予新加坡，新加坡總理李顯龍夫人何晶在臉書發文惹議。 外交部表示，政府宣布第二波外援後，星方初步回應正面，目前雙方尚在積極協調中，若有結果，將會對外說明。臺星兩國間的雙邊政策，也將持續以政府發言為主，不會受到任何個人發言影響

外交部日前宣布啟動第二波援助需要口罩的國家，新加坡也在名單內，但何晶昨天在臉書轉貼相關報導時，發文「Errrr...（呃...）」惹議。

外交部副發言人崔靜麟表示，為因應全球武漢肺炎疫情持續惡化，而國內口罩產能也持續上升，因此評估在我國能力範圍內，將持續推動國際防疫人道合作。基於此，外交部於本（4）月9日例行記者會宣布，將推動第二波口罩援外行動，對象將涵蓋新南向的重要夥伴。

他說，新加坡是臺灣的重要國際友人，在各項雙邊議題上密切合作，雙方人民往來也極為密切，政府宣布第二波外援後，也和星國相關單位進行討論。星方初步回應正面，目前雙方尚在積極協調中，若有結果，將會對外說明。

新加坡政府為因應防疫需求，也為因應政府口罩出口禁令，因此將設置在我國的兩條口罩生產線移回該國生產。由於生產口罩的機器設備並未禁止出口，星方已順利將生產線移回新加坡。移回後，臺灣廠商也持續遠距指導、協助維運。

崔靜麟強調，臺星關係長遠深厚，不論政府或民間的關係都相當密切，兩國政府也極為珍惜此特殊的友誼。兩國政府間，將基於此長久情誼，持續深化關係，而兩國間的雙邊政策，也將持續以政府發言為主，不會受到任何個人發言影響。外交部也呼籲國人，珍惜臺星兩國得來不易的情誼。

(中時電子報)