《夫婦的世界》小三韓素希瀕臨崩潰。（愛奇藝台灣站提供）

朴海俊帶小三韓素希及兩人愛的結晶回歸。（愛奇藝台灣站提供）

52歲韓國影后金喜愛在JTBC新劇《夫婦的世界》被渣男老公朴海俊外遇背叛，她憤而向「小三」韓素希的家人攤牌。《夫婦的世界》改編自英國BBC《Doctor Foster》劇集，細膩又具張力的劇情，緊抓台韓觀眾的內心，在韓國收視節節高升，開播後一路從6.2％攀升到18.8％，躍升為JTBC歷代收視的第二名，愛奇藝台灣站觀看也突破400萬。

《夫婦的世界》本週第5、6集大老婆金喜愛與腥夫朴海俊的對決進入高潮，女主角金喜愛為了達成離婚的目的選擇全面攤牌，選擇玉石俱焚的方式，擊退腥夫與小三。2人在家中談判時，朴氣到抓金的頭撞電視機，無恥行徑氣瘋觀眾，第6集收視飆到18.8％，拿下同時段戲劇收視冠軍，有機會改寫該台收視王《SKY Castle天空之城》第20集23.8％紀錄。

金喜愛以暴力傷害罪，成功向法院申請禁止朴海俊接近兒子2年，其後朴海俊與韓素希離開了他們居住的地區，直至離婚2年後，金喜愛收到朴海俊與韓素希寄來的派對邀請卡，上面一家3口的結婚照，令她大感震驚，3人之間後續將如何發展引發關注，精彩的內容每週六日在愛奇藝台灣站獨家播出。

(中時 )