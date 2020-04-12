南韓中央防疫對策本部本部長鄭銀敬12日在例行記者會上表示，截至當日0時，境內累計有111例感染新型冠狀病毒的病例，在康復並解除隔離後，檢測結果再次呈現陽性。專家推測，這些人並非二度感染，而是體內病毒恢復活力。世界衞生組織11日指出，正在調查相關病例。

南韓當局表示，在累計確診病例最多的大邱市和慶尚北道地區，復檢呈陽性的病例也最多。各級行政單位正就具體原因進行調查，並就「復陽」病例接觸者展開檢驗。

鄭銀敬表示，復陽病例在其他國家也有出現，南韓將和世衛組織與其他國家分享調查結果。由於復陽情況不斷發生，防疫部門也計畫針對解除隔離的病例加強管理。據悉，具體內容尚未確定，但可能傾向強化監管、而非延長隔離。防疫部門正徵集專家意見。

據世衞提供的指引，新冠肺炎患者只要2次檢測結果顯示已康復，就可以出院；2次檢測必須相隔最少24小時。

(中時 )