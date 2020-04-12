BWF世界羽聯世界巡迴賽目前因為新冠肺炎疫情延賽到7月，今年3月中的全英羽球公開賽成了停賽前完成的最後一場大賽，台灣一姐戴資穎漂亮拿下冠軍，BWF官網一篇文章指出，小戴在這一站賽事進化成2.0版，比起過去有時打得比較蹣跚的1.0版小戴穩定很多。

戴資穎生涯三度在全英公開賽封后，BWF作家蘇庫馬（DEV SUKUMAR）認為，今年這次奪冠是小戴最能展現優勢的一次，雖然她這兩年也拿過丹麥公開賽、新加坡公開賽等其他站賽事冠軍，全英公開賽卻是不一樣的成果，讓我們看到期待已久的小戴該有的表現。

蘇庫馬指出，首先是小戴從純攻擊風格轉換成更多反手攻擊，建立和過去比賽比較不一樣的方向，過去比較不出名的防守也進步了，這或許也是因為她的主要競爭對手例如大陸陳雨菲、西班牙馬琳的技術都提升，阻礙了她的打法，讓她無法打出自在的節奏。

蘇庫馬補充，特別是比較擅長防守的對手們，開始解讀戴資穎的擊球模式，並讓小戴很難破壞她們的防守，例如生涯對戰成績佔上風的陳雨菲，已經有3次在決賽階段擊退小戴，曾握有6連勝優勢的馬琳，也曾對小戴2連勝討回一些面子，不過在今年全英公開賽，小戴奪冠路上分別擊敗這兩位勁敵，再度證明自己的進步，以及面對對手挑戰迅速做出調整。

(中時 )