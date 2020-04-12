台8線12日發生土石掉落，擊中水管造成破裂噴水。（和平警分局提供／陳淑娥台中傳真）

台中市梨山地區這2天連續降雨，台8線（中橫公路）91.6公里處12日發生土石掉落，擊中水管造成破裂噴水，和平警方獲報趕到現場，立即放置交通錐實施交管，並徒手合力清除碎石，以維護用路人安全。

和平警分局表示，梨山分駐所副所長林榮洲、員警戴國峯接獲通報趕到現場，發現落石佔據一半道路，且水管破裂持續噴水，影響行車安全，立即擺放交通錐實施交管，並通知道路主管機關谷關工務段梨山監工站派員清理及尋找水管使用戶斷水。

警方一邊往山上觀望有無持續落石，一邊徒手協助工程人員將路面落石撿拾到路旁，恢復雙向通行，也深受路過民眾致意感謝。

和平警分局呼籲，最近山區偶有降雨，道路易落石，行車進入山區，路人應小心慢行，嚴防碰撞或輾壓路面落石造成車輛爆胎、毀損等事故；另夜間行駛山區因道路彎曲視線不良且路燈照明不佳，更應隨時注意路面狀況，切勿任意超車、超速，發現路面有枯木、落石或其它障礙物，請立即通知主管機關或打110通知警方前往協助處理。

(中時 )