中國駐美大使崔天凱表示，雖然中美過去幾周面臨嚴峻局面，但雙方仍在努力落實首階段經貿協議，中方仍在執行協議內容，希望兩國經濟團隊能坐在一起，或者舉行視訊會議，評估不斷變化的形勢，並協調應對。

崔天凱接受美國傳媒採訪時表示，中國國家主席習近平和美國總統川普上周進行了長時間、建設性的通話，他們一致認為兩國應合作抗疫，現在是需要團結合作的時刻。

崔天凱稱，任何時候，都不希望中美兩國出現任何關係緊張的情況，特別是在此關鍵時刻，當然不想看到兩國關係進一步惡化，他也在竭盡全力防止這樣的情況發生。他希望中美聚焦積極的事務，關注共同利益和相互需求，攜手努力應對這場全球危機，挽救生命，拯救世界經濟的未來，拯救人類命運共同體的未來。這才是最重要的任務。

崔天凱再次否認中方隱瞞疫情，他指中國在今年1月3日，就向世衛組織通報武漢發現不明原因發熱的可疑病例，僅僅數天內就向其他國家發出提醒。中國亦從疫情最初就開始每天向媒體通報情況，現在仍在這樣做。

(工商 )