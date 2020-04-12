中職領先全球開打，因為樂天桃猿主場賽事連2場延賽，台中洲際球場中信兄弟對上統一獅的傳統對決，成為今年全球職棒第一場比賽，全球矚目。就算球場沒有球迷，不過中信兄弟啦啦隊Passion Sisters仍會盡力應援，其中人氣女孩峮峮表示，對著空氣跳舞反而更緊張。

Passion Sisters在洲際開幕戰派出6位女孩全力應援，不僅會帶來開場表演，比賽中也會在場邊為球員加油，畫面將透過轉播讓全球球迷觀賞，隊長小安說在賽前女孩們都加緊練習，「剛剛突然收到消息，我們是全球首戰，其實女孩很期待也很興奮，同時也很緊張，不斷緊密練習中。」

在日本爆紅的峮峮也說他收到不少來自日本網友的訊息，他們都相當關注中職要開打的消息，「雖然看不太懂，但知道他們希望我們要加油，也關心我們的身體健康，要以防疫為主。」

今年開幕戰因為新冠肺炎影響，採完全閉門比賽，平時熱鬧的觀眾席空無一人，不過啦啦隊仍堅守崗位為球員加油，這與平時的球場差異相當大，峮峮就說，「對空氣跳對我們來說更緊張，平時習慣在台上跟球迷做互動，有向心力的感覺，現在反而有點空虛，但會想像他們在電視前、收看轉播幫我們加油。」

PS女孩也呼籲大家，雖然球迷們沒辦法進場，不過在家站起來一起應援，對身體也很好，也希望在球場的力道能穿過攝影機，傳到電視前的每一位球迷，讓大家感受到熱情。

(中時 )