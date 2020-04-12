3月30日從美國紐約飛往台灣的華航航班CI011，至今已有11人確診，中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥表示，目前全機已採檢249位，還有91位待檢中。紐約疫情嚴重，是否比照武漢返台班機集中檢疫？指揮中心指揮官陳時中指出，有在做思考，但尚無定論。

華航航班CI011目前確診者包含案325、326、327、328、329、346、364、370、371、376、381同班機。累計11人確診。

指揮中心表示，該班機的乘客與空服員共有340人，包含乘客327人、空服員13人。莊人祥指出，該班機截至4月10日已採檢134人、4月11日採檢101人，今天又採檢14人，到目前為止已採檢249人，尚有91人待採檢，希望在這2天能採檢完。

由於美國紐約疫情嚴重，有媒體詢問，未來紐約返台的飛機是否考慮比照從武漢回來直接強制集中檢疫？陳時中坦言，有在做思考，但目前採檢做法也算是良好，尚無定論。

(中時 )