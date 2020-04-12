英國媒體報導，「維基解密」創辦人艾山吉（Julian Assange）未被捕前，藏身厄瓜多駐倫敦大使館10年期間，悄悄和他的女律師莫里斯（Stella Morris）生下2男孩，今年已分別3歲與1歲。

‘He doesn't have a voice at present but I do. That's why I am using it.' After many years of protecting the privacy of her family with #Assange, Stella Morris has given a statement to court to support his bail and had to give up her anonymity to do so: https://t.co/tnVZQehy6l — Jen Robinson (@suigenerisjen) April 12, 2020

根據《週日郵報》報導，兩人相識於2011年、2015年開始交往、2017年訂婚。艾山吉去年被捕後，被關押在戒備森嚴的英國貝爾馬什（Belmarsh）監獄，力抗美國將他引渡至當地以間諜罪名受審的要求。

週日郵報指出，由於新冠病毒持續在英國擴散，莫里斯「擔心艾山吉若繼續關押在貝爾馬什監獄，生命會受到嚴重威脅」，因此選擇公開兩人關係以及愛子的存在。而英國政府日前擔心監獄可能爆發疫情，已准許釋放部分囚犯，莫里斯才希望艾山吉也能依據這項計畫獲釋。不過，艾山吉上個月以自己可能染疫為由尋求保釋結果失敗收場。

維基解密推文承認週日郵報的報導，並張貼莫里斯受訪影片，她在影片中鉅細靡遺道出和艾山吉5年的戀情，深情地說：「我深愛艾山吉，渴望和他結婚。」

兩人從2015年開始交往，兩個兒子陸續在倫敦醫院誕生，艾山吉都是透過視訊見證生產過程。據悉大兒子嘉布瑞（Gabriel）與小兒子麥克斯（Max）都是英國公民，也曾到獄中探視過他們的父親。

莫斯斯說，之所以選擇在此時公開她和艾山吉的關係，係因他的生命「岌岌可危」，讓她非常擔心。她說「我和他的親密關係完全與外界對他的觀感相反，彼此互相尊重，努力保護彼此擺脫糾纏我們不放的夢魘。」

維基解密2010年公布美國監聽外國元首的通訊，以及美國出兵阿富汗、伊拉克等軍事機密文件，艾山吉成了美國政府公敵，他在2012年棄保逃入厄瓜多駐倫敦大使館尋求政治庇護，去年4月被英國警方逮捕。有關他的引渡庭訊預計5月18日開庭。

(中時 )