台灣捐新加坡口罩，星網友回應。 （取自臉書）

外交部日前宣布，將捐贈100多萬片口罩給予新南向國家，其中包括新加坡。而新加坡總理夫人何晶（Ho Ching）分享了相關新聞報導，卻寫下「呃……」（Errrr ....），引起外界關注，而據了解，何晶臉書也遭到台灣部分網友出征。

行政院也緊急在今天下午做出回應，發言人Kolas Yotaka表示，「星國總理夫人的個人臉書評論，行政院不會評論其在臉書上的意見，未來會繼續同星國維持友好關係」。外交部呼籲國人，珍惜台星兩國得來不易的情誼。

新加坡網友認為，有些人好像錯過一些諷刺的情節，也就是在1月時，新加坡緊急需要口罩，結果台灣禁止口罩出口，新加坡只好把「他們自己」在台灣的生產線移回新加坡，平白增添許多麻煩。現在台灣決定捐贈新加坡口罩？新加坡網友說，「Erm, Thanks, but no thanks」（謝謝，不必了）。

(中時電子報)