台灣捐新加坡口罩,星網友回應。 (取自臉書)

外交部日前宣布,將捐贈100多萬片口罩給予新南向國家,其中包括新加坡。而新加坡總理夫人何晶(Ho Ching)分享了相關新聞報導,卻寫下「呃……」(Errrr ....),引起外界關注,而據了解,何晶臉書也遭到台灣部分網友出征。

行政院也緊急在今天下午做出回應,發言人Kolas Yotaka表示,「星國總理夫人的個人臉書評論,行政院不會評論其在臉書上的意見,未來會繼續同星國維持友好關係」。外交部呼籲國人,珍惜台星兩國得來不易的情誼。

新加坡網友認為,有些人好像錯過一些諷刺的情節,也就是在1月時,新加坡緊急需要口罩,結果台灣禁止口罩出口,新加坡只好把「他們自己」在台灣的生產線移回新加坡,平白增添許多麻煩。現在台灣決定捐贈新加坡口罩?新加坡網友說,「Erm, Thanks, but no thanks」(謝謝,不必了)。

(中時電子報)