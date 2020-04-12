綠光劇團推出「綠光返笑日」線上劇場，鼓勵有志的劇場人、民眾拍攝創意影片，入選者可獲得3000元獎金。（摘自YouTube）

紙風車返笑日線上劇場已更新至12集，這集入選的是劇場人鄒宜忠在家防疫，和電視裡的自己對打桌球的幽默化創意畫面。（摘自YouTube）

疫情在全球蔓延，各行各業都受到衝擊，劇場人同樣不例外，劇場人郭耀仁日前發表一段影片，描述一名演員因演出取消，在家帶小孩，在沒有收入的狀態下，同樣要付貸款、付奶粉錢的無奈，影片反映近期不少劇場人心聲。

這段影片，入選近日綠光劇團推出的「綠光返笑日」線上劇場，在第一集中發表。綠光創辦人之一李永豐表示，在姊妹團紙風車劇團推出「紙風車返笑日」線上劇場之後，綠光再接再厲，推出線上劇場，觀眾群有分眾，「紙風車返笑日所發表的影片屬性，老少咸宜。綠光返笑日，會有區隔，談一些比較艱深、哲學性的問題，入選者可獲得獎金3000元，是在疫情期對劇場人的支持。」

綠光劇團團長羅北安表示，這支入選的影片結構完整，同時反映劇場真實狀態，「演員生活，不外乎是等邀約、等排戲、等演出，即使演出取消，貸款和奶粉錢同樣要照付，影片呈現劇場表演工作者遇到的困難，以及在疫情下的無奈。」

此外，紙風車返笑日目前線上已更新到第12集，內容包括介紹劇場小知識，這集介紹的是「舞蹈地板」，指的是在劇場舞台上鋪設可保護劇場木質地板的黑膠地板，富有彈性，可保護表演者演出時彈跳不受傷。

此外，12集入選的創意影片，是劇場人鄒宜忠待在家防疫，和電視裡的自己對打桌球的搞笑創意畫面，幽默提醒觀眾，防疫期間無法外出運動，在家運動可以有同樣的效果。

(中時 )