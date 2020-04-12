在S Hotel完成居家檢疫14天的女學生收到飯店送的證書及禮物。（林淑娟攝）

大S之前被老公汪小菲出席飯店活動。（摘自微博）

除了是大S的老公，汪小菲也是成功經營者。（摘自微博）

大S老公汪小菲經營的S Hotel，3月27日加入台北市防疫旅館之列，一位在該飯店完成居家檢疫的留英女同學向本報記者透露，她收到由署名「校長」的汪小菲發出的「居家檢疫完成證書」，證書上，除了居家檢疫者的頭銜成了「研究生」，並寫著「在本校愛與喜悅學院十五天制身心靈修養系修業期滿成績及格准予畢業，依學業位授予之規定，授予文學學士學位，此證」，讓收到的女同學覺得有趣可愛，家長看了也覺得溫暖。

這位正在英國念大學二年級的女同學受訪時表示，她除了收到居家檢疫完成證書，同時還收到了一袋鳳梨酥、一瓶韓國進口的75％酒精及印有S Hotel的行李牌，覺得貼心。她住S Hotel共15晚，一天6000元包早、午、晚三餐，共花了9萬元，飯店三餐菜色很不錯也很好吃，菜單還有中、西餐可以選擇，讓她在飯店進行居家檢疫期間除了住得舒服，吃得也很健康開心，此外，飯店工作人員也會每天打電話關心他們的身體健康狀況。

這位女同學的媽媽很感謝所有願意加入防疫旅館的飯店業者，因為他們為許多家庭解決了家有居家檢疫者的煩惱，她大讚汪小菲此舉是很有愛心的防疫善行，相信有愛的人一定有福報，她誠心祝福S Hotel在疫情過後仍可住客滿滿、生意興隆。

汪小菲回應表示，證書是由他和S Hotel團隊集思廣益想的點子，在客人住進S Hotel身心靈休養15天，終於出關後，送給完成防疫朋友們的一張畢業證書，因為住宿的客人中有很多是海外歸來的年輕人，希望給他們回家親近的感覺。

他說，S Hotel初衷是協助台北市政府號召防疫飯店，加入防疫陣容，除SOP一定要做到完整, 保護客人之外，更要保護S Hotel全體員工們的健康與安全。他上月26日在飯店宣布加入防疫旅館時就曾在微博表示，台灣現在回流的輸入性感染病例比較多，回家後很難避免不與家人接觸。集中隔離有助於防止交叉感染。申請防疫旅館要經過嚴格的檢查評估，員工們也要接受SOP的培訓，「我們酒店離松山機場很近，周邊有五家大型醫院，設計感強，比較新，應台北市的呼籲，自願加入一線抗疫」。

(中時 )