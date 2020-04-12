位在基隆市的「找到幸福咖啡店」。（新北市農業局提供／許哲瑗新北傳真）

新北市農業局推出「惜食分享餐廳」計畫，媒合餐飲業者使用因規格、外觀不佳被市場淘汰的「NG農產品」，吸引不少業者跨市響應，位在基隆市的「找到幸福咖啡店」，老闆娘吳欣敏（亞文·瓦旦）為泰雅族原住民，將地方特產與NG蔬果融入餐點，開發多項特色料理，減少食物浪費。

新北市農業局表示，身為泰雅族的吳欣敏在基隆土生土長，日前回到台中部落，發現當地農民因欠缺行銷推廣能力，每當遇到量產、外觀不佳或價格崩盤時，僅能賠錢賤賣、甚至不採收任其在農地腐爛，她善用巧思開發多種特色料理，米製蝦堡、蔬果千層派、海菜米蛋糕等，頗受好評，不僅提升部落經濟，也減少食物浪費。

此外，吳欣敏也利用自身資訊與料理專業，到各地輔導農民如何進行農產品簡單加工，協助建立粉絲專頁。

「餐飲是良心事業，為了客人健康都值得！」吳敏欣介紹，除了使用NG蔬果減少浪費外，店裡堅持選用有機或無毒食材，以低度加工為原則，店內的焦糖漿、橙醬、陳皮片都是自製，甜點也走低糖路線，選用有機糙米研磨製成的米穀粉取代麵粉，即使價錢較一般麵粉貴，但客人的健康無價。

新北市農業局林務科長黃嘉文指出，NG農產品因外觀不佳，且處理較費工，較不被市場接受，但營養價值不受影響，新北市推動惜食分享餐廳計畫，從新竹、基隆到高雄都有合作商家，減少食物浪費，也讓農民辛苦不白費。

(中時 )