來自北部的陳姓旅客入住怡園渡假村幸運抽中1折優惠，讓總經理陳義豐（左）直呼恭喜。（花蓮縣府提供／許家寧花蓮傳真）

新冠肺炎疫情重創花蓮觀光產業，百家旅宿業與觀光業者至展開自救，推出「花蓮好空氣、轉動好運氣」優惠活動，自力拚經濟，4月首名抽中1折住宿券幸運兒出爐，縣府指出，活動至月底前，除中獎率「百分百！」1折優惠更無名額限制。

花蓮縣府與在地旅館民宿、伴手禮、休閒旅遊業者及公協會合作，推出旅遊折扣促銷活動，民眾只要到花蓮105家專案合作店家消費，結帳時用手機開啟活動網頁，即可旋轉輪盤抽獎，包含95折、8折、7折、5折，以及最低下殺1折優惠，還可當場折抵。

來自北部的陳姓夫婦幸運抽中1折優惠券，當場省下3000多元，只花百元就可入住雲山水風景區旁，占地13公頃的高級渡假村，讓夫妻直呼「幸運！」怡園度假村總經理陳義豐更親自接待，向幸運兒道賀，消息一出讓民眾大呼「1折原來是真的！」

陳義豐表示，清明連假過後，花蓮各景點遊客冷清清，透過專案活動抽獎，大約增加2成來客量，希望吸引更多民眾入住，度過這波疫情寒冬，專案活動到4月30日止，歡迎遊客盡量來抽，1折優惠沒有名額限制，機會還有很多。

觀光處副處長張志翔說，有消費就可以抽獎，而且中獎機率百分之百，1折優惠不怕大家抽，花蓮各大旅宿飯店除定期消毒，縣府也精選28間外國人經營的餐廳及民宿，推出特色店鋪地圖，提供國旅民眾來到花蓮有更多元的選擇。

(中時 )