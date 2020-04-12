內確診新冠肺炎第3例個案為1名到金芭黎舞廳消費的台商，至今已住院77天，中央流行疫情指揮中心日前曾指出，這名台商因為檢驗結果反覆，因此始終無法解除隔離，但指揮中心12日表示目前傳出「好消息」，應是這名台商有望解除隔離。

這名來自高雄市左營區的台商，因隱匿大陸武漢旅遊史，還到金芭黎舞廳找舞小姐狂歡，之後確診，他待在武漢期間發燒達37.3度， 1月20日在當地就醫服藥，1月21日從小港機場入境，因服用退燒藥未被機場攔檢，隨後搭捷運到巨蛋站；1月22日上午到市場買早餐，下午又到皮膚科就醫，晚間和友人到金巴黎舞廳消費，全程未戴口罩。

1名到金芭黎舞廳消費的台商，至今已住院超過2個月天尚未出院，成為住院最久的病例。（圖／報系資料照）

這名台商直到1月23日才坦承有武漢旅遊史，由衛生局安排至負壓隔離病房就醫，除夕當天確診，為國內第2例境外移入感染病例。而台商自入住負壓隔離病房已逾2個月，經過反覆採檢，身上病毒仍呈現陽性反應，所以遲遲沒解除隔離出院。

中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥。（圖／報系資料照）

所幸經過70多天後終於傳出好消息，發言人莊人祥在記者會上被問到時，語帶玄機透露「好消息應該是有啦」，之後就未再多做說明。莊人祥未證實這名台商已順利出院，但按照這樣的說法，似乎是暗示台商頗有希望解除隔離。

更多 CTWANT 報導

(中時電子報)